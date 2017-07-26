Alman ordusuna ait askeri helikopter düştü

Alman ordusuna ait bir askeri helikopter, Mali'nin kuzeyinde düştü. BM Sözcüsü, helikopterin BM görev gücü çerçevesinde Mali'de görev yaptığını açıkladı.



DHA'nın haberine göre; Alman basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yaptığı kaydedilen Tiger tipi helikopter, Batı Afrika ülkesi Mali'de düştü.



Düşen helikopterde iki pilot bulunuyordu. Pilotların durumu ve helikopterin düşüş nedeni henüz bilinmiyor.



Almanya, BM bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısını, ocak ayında aldığı kararla artırmıştı.













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