ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin, "Obamacare'i hemen iptal edecek ancak alternatifinin bulunmasına iki yıl süre tanıyacak" yasa tasarısını reddetti.

Senatoda dün başlayan sağlık reformu görüşmeleri çerçevesinde Cumhuriyetçiler tarafından oylamaya sunulan ikinci yasa tasarısı, 45'e karşı 55 oyla reddedildi.

Eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan mevcut sağlık sigortası yasasının derhal iptal edecek yasa tasarısı, Kongre'ye alternatif sağlık sigortasını yasalaştırabilmesi için 2019'a kadar süre verilmesini öngörüyordu.

Demokrat ve bağımsız senatörlerin topyekun karşı çıktığı tasarıya, beş Cumhuriyetçi temsilci de "hayır" dedi. Muhalif tarafta yer alan Cumhuriyetçiler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yapılan ön oylamada red oyu kullanması nedeniyle sosyal medyadan hedef aldığı Alaska Senatörü Lisa Murkowski de vardı.

32 MİLYON AMERİKALININ SİGORTASIZ KALMASINA YOL AÇACAKTI

Tasarının başarısız olmasında, ABD Kongresi Bütçe Ofisinin yasalaşması halinde 2026 itibarıyla 32 milyon Amerikalının daha sigortasız kalmasına yol açabileceğine yönelik değerlendirmesinin etkili olduğu belirtildi.

İlk iki girişiminde başarısız olan Cumhuriyetçilerin hafta boyunca şimdiye kadar hazırlanan farklı sağlık sigortası tasarılarını, bazı değişiklikler yaparak Senato'dan geçirmeye çalışması bekleniyor.

Senato, dün Cumhuriyetçilerin Obamacare'i iptal etmeyi hedeflediği yeni sağlık reformu için görüşmelerin başlamasını 51'e karşı 50 oyla kabul etmişti. Eşitliği bozan son "evet" oyunu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kullanmıştı.

Toplamda 100 sandalyeye sahip Senatoda, şu anda Cumhuriyetçi Partinin 52, Demokrat Partinin 46 ve bağımsızların 2 temsilcisi bulunuyor.

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