Bakan Tillerson, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bakan olarak pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? şeklindeki bir soruya Tillerson, "Hiçbir yere gitmiyorum. Başkan (Trump) istediği sürece buradayım." yanıtını verdi.

Tillerson, Trump ile arasındaki ilişkilerin şu anda iyi olduğunu, kamuoyundaki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

WASHİNGTON'U SARSAN İDDİA: ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA EDECEK

Önceki günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de "Bakan Tillerson'ın görevine devam ettiğini" ve "daha yapacak çok işlerinin olduğunu" belirtmişti.

TİLLERSON - HARİRİ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Tillerson'ın, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den önce Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmeden önce kameraların karşısına çıkan Tillerson ile Hariri, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı olarak değerlendirileceği verimli bir fikir alışverişi yapacaklarını dile getirdi.

Tillerson, "Gündemimizin en üst sırasında doğal olarak Suriye ve bölgesel meseleler olacak. Bildiğiniz gibi Başbakan, dün Başkan Trump ile çok verimli bir görüşme yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Hariri, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, toplantıda yaptığı konuşmada Trump, Hizbullah'ı "Lübnan'a ve Lübnanlılara yönelik bir tehdit" olarak tanımlamıştı.