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Ruhani'den ABD yaptırımlarına sert tepki
DÜNYA

Ruhani'den ABD yaptırımlarına sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a getirdiği yaptırımlar hakkında sert açıklamalar yaptı. Ruhani, yaptırımlar uygulanırsa ABD'ye karşılık vereceklerini söyledi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:34:26 Güncelleme: 11:27:20

ABD Temsilciler Meclisi tarafından 3'e karşı 419 vekilin oyu ile kabul edilen ve Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren tasarı hakkında  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama geldi.   

Reuters'in haberine göre Ruhani, "ABD'nin yaptırımları hayata geçirmesi halinde karşılık veririz." şeklinde konuşurken devlet medyasından yapılan açıklamaya göre ABD herhangi bir hamle yapmadan konunun önleminin alınacağını ve gerekli tüm adımların takip edileceği belirtildi. 

Devlet medyasında çıkan haberde, Ruhani'nin Kur'an'dan atıfta bulunduğu şu sözlerine yer verildi. "Düşman, verdiği sözün bir  bölümünü ayaklar altına alıyorsa biz de bir bölümünü ayaklar altına alırız. Tamamını alıyorsa biz de tamamını alırız." 

Ayrıca Ruhani, Kur'an'ın düşmanların barış istediği durumlarda düşmanlığı bir kenara koyup ona göre hareket edilmesi gerektiğini öğütlediğini söyledi.  

Donald Trump'ın ne zaman hayata geçireceği bilinmeyen yasa sonrası İran nükleer ve balistik füze programları nedeniyle yaptırımlara maruz kalacak. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 29 dakika önce
    Danışıklı dövüşün alası bunlarınkiyle
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