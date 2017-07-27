Venezuela'da sağ muhalefetin ilan ettiği Kurucu Meclis karşıtı 48 saatlik grev devam ediyor. Grevin ilk günündeki olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdiği, pek çok kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) tarafından ilan edilen 48 saatlik grev kapsamında protestocular yolları kapattı ve zaman zaman güvenlik güçleriyle çatıştı. Sağ muhalefete yakın kaynaklar grevin başarılı olduğunu, işlerlerinin yüzde 90'ının kapalı olduğunu iddia ederken Kurucu Meclis adaylarından Francisco Torrealba ise hayakın normal akışında devam ettiğini, belediye otobüslerinin, bankaların, hastanelerin, bakanlıkların ve fabrikaların açık olduğunu ve faaliyet gösterdiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merida eyaletindeki olaylarda 30'lu yaşlarda bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Görgü tanıklarına göre protestocu motosikletli bir kişinin açtığı ateş üzerine hayatını kaybetti. Miranda eyaletinin Petare kentinde ise 16 yaşındaki bir çocuğun protestolar sırasında öldüğü duyuruldu. Her iki protestocunun da ölümü doğrulaya savcılık soruşturma başlattı.

MUD, geçen hafta da yine Kurucu Meclise karyı 24 saatlik bir grev yapmıştı. Maduro ise ekonomik sıkıntı içindeki ülkede "iş durdurmanın zamanı değil" diyerek greve tepki göstermişti.

Sağ muhalefetin "hayatı durdurma" eylemi bugün de devam edecek.