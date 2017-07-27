Genç yaşta dünyanın en ünlü kişilerinden biri haline gelen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz akşam bir kiliseden çıktığı sırada bir paparazziye çarparak yaraladı.

The Sun'ın haberine göre Beverly Hills bölgesindeki Hillsong Kilisesi'nden çıktığı sıralarda ünlü şarkıcının etrafını paparazziler sardı. Herhangi bir açıklama yapmadan devasa boyutlara sahip 'pick-up'ına binen Bieber, aracıyla yavaşça hareket ettiği sırada aracının sağ tarafıyla bir paparazziye çarptı.

Yere yığılan paparazzinin hemen yanına koşan Bieber, nasıl olduğunu sordu.

Beverly Hills Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre fotoğrafçının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken paparazzi hastaneye kaldırıldı. Bieber, olay yerine gelen polise ifade verirken kendinine herhangi bir işlem başlatılmadı.

Genç yaşta şöhreti yakalayarak milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Justin Bieber, yakın zamanda Purpose adlı 14 konserlik dünya turnesini iptal ettiği duyurmuştu. 2005 yılından bu yana çok az ara verdiğini belirten Bieber, "Biraz ara verip dinlenmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

ABD basınında ise özellikle Bieber'ın son dönemki görüntüsü ve aşırılıktan uzak tavırları sebebiyle genç şarkıcının tükenmişlik sendromuna girmiş olabileceği ve bu nedenle dini konulara daha düşkün olmaya başladığı yönünde yorumlar yapılıyor.