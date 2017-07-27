Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin Harem-i Şerif'in tüm kapılarını açmadığı sürece kutsal mabede girilmeyeceğini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında açıklama yapan Şeyh Kisvani, "Şu anda burada şevkle Mescid-i Aksa'ya girmeyi bekleyen halkımıza belirtmek isteriz ki eğer işgal gücü Mescid-i Aksa'nın Hutta Kapısı'nı açmazsa Harem-i Şerif'e girmeyeceğiz." dedi.

Gerginliğin devam ettiği Hutta Kapısı'nda toplanan yüzlerce Filistinli de "Hutta açılmadan girmek yok" sloganları atıyor.

İsrail polisi ile Filistinliler arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Kudüs alimlerinin ve Mescid-i Aksa Vakfının sabah açıkladığı, ikindi namazında Harem-i Şerif'e girme kararında ise şu ana kadar bir değişiklik yok.

Hutta Kapısı, 14 Temmuz'da iki İsrail polisi ve 3 Filistinlinin ölümünün ardından, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasıyla sonuçlanan olayların başladığı yer olarak biliniyor.