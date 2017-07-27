İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 10 yaralı

İsrail polisinin, iki haftanın ardından Mescid-i Aksaya giren Filistinlilere Hutta Kapısında müdahale ettiği bildirildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüste 14 Temmuzdan bu yana ilk kez Aksaya girmek isteyen Filistinlilere Hutta Kapısında ses bombalarıyla müdahale etti.

Olayda 10 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, Aksanın kapılarında izdiham yaşandığı, on binlerce kişinin kapılara akın ettiği ifade edildi.

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksanın tüm kapıları açılmış, on binlerce kişi Harem-i Şerife girmeye başlamıştı.

İki haftadır Aksanın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsraile geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerife akın etti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksada silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksayı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerifin iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksanın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuzda kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksanın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

Mescid-i Aksa