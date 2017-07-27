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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 23:50:23 AA

Filistinli Müslümanlar, iki hafta aranın ardından bugün girdikleri Mescid-i Aksa'da namaz kıldı İsrailli polislerin saldırısı sonucu 113 kişi yaralandı

  • 1 İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
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    Filistinli Müslümanlar, iki hafta aranın ardından bugün girdikleri Mescid-i Aksa'da on binlerce kişinin oluşturduğu cemaatle akşam namazını kıldı.

     

  • 2 İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
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    İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilen on binlerce Filistinli topluca namaz kılarak bu sevinci yaşadı.

     

     

     

  • 3 İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
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    İsrail güvenlik güçleri, gün içinde Mescid-i Aksa'ya giden bazı yolları kapatarak, Aksa'ya ulaşımı kısıtlamaya çalıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şam ve Sahire Kapları ile Selahaddin Caddesi bölgelerini metal bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelledi.

  • 4 İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
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    Mescid-i Aksa'ya açılan Hutta Kapısı'nın kapatılmasıyla buraya akın eden Filistinlilere İsrail güçleri zaman zaman ses bombasıyla sert müdahalede bulundu. Yoğun tepki üzerine İsrail birimleri kapıdan çekilerek Filistinliler Mescid-i Aksa'ya topluca girebildi.

     

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  • 5 İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
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    Ancak, İsrail güvenlik güçlerinin Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa içinde sevinç yaşayan Filistinlilere ve Müslümanlara müdahalede bulunması gecikmedi. İkindi namazından sonra İsrail güçlerinin müdahalesi şiddetini arttırdı.

     

     

     

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    mikrop israil insanlık tarihinden defolup gidin dünyanın başbelaları sınızzzzzz...
  • Misafir
    sizin neden silahiniz yok? karsilik verin. kisasda hayat vardir.
  • Misafir
    sizde aglama duvarina yaklastirmayin yahudileri.
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