İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı: 113 yaralı
27 Temmuz 2017 Perşembe, 23:50:23 | Güncelleme: 23:55:48
AA
Filistinli Müslümanlar, iki hafta aranın ardından bugün girdikleri Mescid-i Aksa'da namaz kıldı İsrailli polislerin saldırısı sonucu 113 kişi yaralandı
1
1|23
Filistinli Müslümanlar, iki hafta aranın ardından bugün girdikleri Mescid-i Aksa'da on binlerce kişinin oluşturduğu cemaatle akşam namazını kıldı.
2
2|23
İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilen on binlerce Filistinli topluca namaz kılarak bu sevinci yaşadı.
3
3|23
İsrail güvenlik güçleri, gün içinde Mescid-i Aksa'ya giden bazı yolları kapatarak, Aksa'ya ulaşımı kısıtlamaya çalıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şam ve Sahire Kapları ile Selahaddin Caddesi bölgelerini metal bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelledi.
4
4|23
Mescid-i Aksa'ya açılan Hutta Kapısı'nın kapatılmasıyla buraya akın eden Filistinlilere İsrail güçleri zaman zaman ses bombasıyla sert müdahalede bulundu. Yoğun tepki üzerine İsrail birimleri kapıdan çekilerek Filistinliler Mescid-i Aksa'ya topluca girebildi.
HABERİN DEVAMI
5
5|23
Ancak, İsrail güvenlik güçlerinin Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa içinde sevinç yaşayan Filistinlilere ve Müslümanlara müdahalede bulunması gecikmedi. İkindi namazından sonra İsrail güçlerinin müdahalesi şiddetini arttırdı.
6
6|23
Akşam saatlerinde Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında bulunan Filistinlilere ses bombası ve plastik mermilerle müdahalesinin sonucunda 113 kişinin yaralandığını açıkladı.
7
7|23
NELER YAŞANMIŞTI?
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.
8
8|23
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
HABERİN DEVAMI
9
9|23
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.
10
10|23
Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.
11
11|23
Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine bugün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.
12
12|23
Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi.
HABERİN DEVAMI
13
13|23
İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat) kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı.
14
14|23
Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı.