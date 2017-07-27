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İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilen on binlerce Filistinli topluca namaz kılarak bu sevinci yaşadı.