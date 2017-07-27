İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının düzenlediği olağanüstü toplantının ardından 16 maddelik bildiri yayımlandı.

İsrail’in Kudüs’e yönelik ihlallerinin kınandığı bildiride, bu ülkeden Aksa’yı bir daha kapatmaması ve mevcut tarihi ve yasal durumuna müdahale etmemesi istendi.

İsrail’in Aksa’ya yönelik uygulamalarının geçersiz olduğu belirtilen bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail’in Kudüs’e yönelik ihlal ve saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Aksa’nın Dünya Miras Listesi çerçevesinde İslami mekan sayılması yönündeki kararının uygulanması talep edilen bildiride, Aksa’nın korunması için Filistin yönetimi ile halkının almış olduğu tedbirlerin desteklendiği ifade edildi.

"OLAYLAR HER AN PATLAK VEREBİLİR"

ABD’nin, güvenliği yeniden tesis etmek ve gerginliğe son vermek için sarf ettiği çabalarını sürdürmesi istenen bildiride, sorunun kökten çözülmemesi durumunda olayların her an yeniden patlak verebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kudüs’ü, gelecekte karşı karşıya kalacağı saldırılardan korumak için Arap ülkeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Arap dünyasından, İsrail'in, Kudüs’ün mevcut tarihi ve yasal statüsünü değiştirmeye yönelik planlarını açığa çıkartması talep edildi.

Bildiride, Arap Dışişleri Bakanları Meclisinin, İsrail’in Aksa’ya yönelik ihlallerini ve gelişmeleri takip etmek amacıyla temas halinde kalacağı kaydedildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz'da açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

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