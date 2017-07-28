Filipinlerin sert sözleriyle tanınan Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, şimdi de dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

Telegraph'ın haberine göre, üniversite tarafından Duterte'nin sosyal medyadaki popülaritesini artırmak için bir siber orduya ödeme yaptığını iddia eden bir çalışma yayınladıktan sonra Oxford Üniversitesi'ni "Aptal insanlar için" olarak niteledi.

"Askerler, Troller ve Sorun yaratanlar: Organize Sosyal Medya İşlemlerinin Küresel Bir Envanteri" adlı 28 farklı ülkedeki siyasi partilerin ve adaylarının parti mesajlarını yaymak ve sosyal medya takipçilerini arttırmak için kullanılan stratejilerin incelendiği çalışmada Duterte'nin de raporu yayınlandı.

Duterte'nin 2016 yılındaki başkanlık seçimleri döneminde kendini savunmak, fikirlerini yaymak ve takipçilerini arttırmak için 150.000 Sterlin ödediğini iddia eden çalışmaya cevap veren Duterte, sosyal medyaya para ödediğini kabul ederken bunun sadece seçim döneminde olduğunu, seçildikten sonra böyle bir şey yapmadığını söyledi.

"Artık ihtiyacım yok. Saldırılara karşı kendimi savunmam gerekmiyor." şeklinde konuşan Duterte, "Oxford Üniversitesi mi? Orası aptal insanlar için bir okul." Dedi.

Eski Davao Belediye Başkanı olan Duterte, 2016 yılında uyuşturucu kaçakçılığını hedef alan bir mesajla Filipinler seçimlerini kazanırken seçimlerden sonra uyuşturucu sattığına yönelik suçlanan insanlara yargısız infaz yaptırdığına dair eleştiri almıştı.