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İstanbul, Mescid-i Aksa zirvesi
DÜNYA

İstanbul'da Mescid-i Aksa zirvesi!

İstanbul'da flaş Mescid-i Aksa zirvesi!

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:05:02 Güncelleme: 16:10:15 HABERTURK.COM

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustosta İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde 1 Ağustosta İstanbul’da olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da, ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 11 dakika önce
    Filistinliler koysun ozamn ağlama duvarının girişine dedektör ne olcak hadi..
  • Misafir 21 dakika önce
    Araplardan hayir gelmez zaman kayibi bir seyde olaz asla
  • Misafir 25 dakika önce
    Dedektörler neden bu kadar rahatsız etti anlamış değilim. Düzgünce ibadete giden için ne sorun olabilir. Ağlama duvarı girişlerinde de dedektörler var. Amaç kötü niyetli silahlı teröristleri yada provokatörleri engellemek
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