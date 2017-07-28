Almanya'da süpermarkette bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Almanya'nın Hamburg kentinin Barmbek bölgesinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.

Bild'in haberine göre, saldırı sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. İlk gelen bilgilere göre olayda yaralananlar da bulunuyor.

Alman polisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerine terörle mücadele ekipleri sevk edilirken, polis bölgede ikinci bir saldırgan arıyor. Halka uzak durma çağrısı yapılan bölgede, polis helikopterlerinin de arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Polis açıklamasında olayın terör bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

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