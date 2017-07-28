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Almanya'da süpermarkette bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Hamburg'da süpermarkette bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:24:16 Güncelleme: 17:46:56 HABERTURK.COM

Almanya'nın Hamburg kentinin Barmbek bölgesinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.

Bild'in haberine göre, saldırı sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. İlk gelen bilgilere göre olayda yaralananlar da bulunuyor.

Alman polisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerine terörle mücadele ekipleri sevk edilirken, polis bölgede ikinci bir saldırgan arıyor. Halka uzak durma çağrısı yapılan bölgede, polis helikopterlerinin de arama çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Polis açıklamasında olayın terör bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 2 dakika önce
    Güzel maemleketim ne hale geldi
  • Misafir 9 dakika önce
    saldırgan hristiyansa bireysel bir eylem, Müslümansa terör saldırısı diyecekler
  • Misafir 9 dakika önce
    beter olun
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