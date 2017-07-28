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Finlandiya Helsinki'de bir araç kalabalığın arasına daldı

Helsinki'de araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var

Finlandiya'da kalabalığın arasına bir aracın daldığı olayda, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı

28 Temmuz 2017 Cuma, 20:04:40 Güncelleme: 20:40:38 Reuters

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir aracın kalabalığın arasına daldığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi. Reuters'ın haberine göre, olayda 4 kişi de yaralandı.



Polis, 50 yaşlarında ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücüyü gözaltına alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

  • finlandiya
  • Helsinki
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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 28 dakika önce
    yerel br haber, bize ne ???
  • Misafir 45 dakika önce
    çok büyük bir olay gibi verip durmayın ne yapalım daldıysa onlar bizi ne kadar önemsiyorlar ona bakın birazda
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