Helsinki'de araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir aracın kalabalığın arasına daldığı, 1 kişinin öldüğü bildirildi. Reuters'ın haberine göre, olayda 4 kişi de yaralandı.
Polis, 50 yaşlarında ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücüyü gözaltına alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
- finlandiya
- Helsinki
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 28 dakika önceyerel br haber, bize ne ???00
-
Misafir 45 dakika önceçok büyük bir olay gibi verip durmayın ne yapalım daldıysa onlar bizi ne kadar önemsiyorlar ona bakın birazda00