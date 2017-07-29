Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette gerçekleşen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıkıyor.

Alman polisinden yapılan açıklamada, saldırganın tek başına hareket ettiği ve 'dini motivasyona' sahip olduğu belirtildi. Saldırganın dini motivlerle hareket ettiğini belirten Alman polisi, bunun yanı sıra saldırganın bazı akli problemleri bulunduğundan şüphe edildiğini açıkladı.

Saldırganın Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu olduğu ifade edilirken, Alman istihbaratının 26 yaşındaki saldırganı daha önceden takibe aldığı bildirildi.

SANDALYEYLE DURDURDULAR!

Bir süpermarketteki insanlara büyük bir bıçakla saldırarak 50 yaşında bir kişinin ölümüne ve 1'i ağır 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın süpermarketten çıktıktan sonraki görüntüleri de ortaya çıktı.

Habertürk Whatsapp Hattı'na gelen görüntülere göre, elinde bıçak olan saldırgan çevreden geçen 3-4 kişi tarafından sandalyeyle durdurulmaya çalışılıyor. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan kişilerin ellerine aldıkları sandalyeleri saldırgana fırlattıkları görülüyor. Dün olay yerinden ilk ortaya çıkan fotoğraflarda saldırganın kafasının kanlar içerisinde olduğu görülmüştü.