Hamburg saldırganını bir Türk durdurdu

Gazete Habertürk'ün haberine göre Almanya’nın Hamburg kentinde önceki gün bir süpermarkette çevresindekilere bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Filistin vatandaşı Ahmad A. isimli kaçak göçmen, kentteki bir süpermarkette raftan bıçak almış ve ambalajından çıkararak etrafı kana bulamıştı. Kanlar içinde yakalanan saldırganın süpermarketten çıktıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki tanıkların cep telefonlarıyla çektiği görüntülere göre, saldırgan çevreden geçen 3-4 kişi tarafından sandalyeyle durdurulmaya çalışılıyor. Saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan kişilerin ellerine aldıkları sandalyeleri fırlattıkları görülüyor.

Reuters’ın haberine göre, saldırganın yakalanmasında 35 yaşındaki bir Türk vatandaşı etkili oldu ve Ahmad A. ismi açıklanmayan bu Türk sayesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan Türk vatandaşının, diğer insanları kurtarmak için canını ortaya koyduğu hatta bu yüzden yaralandığı öğrenildi.

‘CİHATÇI DEĞİL İSLAMCI’

Bu arada, Ahmad A.’nın daha önce güvenlik birimlerince İslamcı olarak kayıtlara geçirildiği bildirildi. 26 yaşındaki saldırganın radikalleştiği yönünde ellerinde veri bulunduğunu belirten Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, saldırgan ile konuşan Eyalet Suç Dairesi ve Anayasayı Koruma Teş- kilatı’nın kendisini İslamcı olarak kayıtlara geçirdiğini ancak “cihatçı” olarak sınıflandırılmadığını ifade etti. Zanlının bir terör ağı ile bağlantısı olduğu yönünde ipucu bulunmadığı kaydedildi. Olay üzerine terör alarmı veren Alman polisi, çevredeki göçmenlerin evlerinde operasyon başlattı.