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Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:54:35 AA

  • 1 Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi
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    Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.

  • 2 Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi
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    Törene katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giydiği görüldü.

  • 3 Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi
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    Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, "Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

  • 4 Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi
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    Çin ordusunun, hücum gücünü sürekli artırması gerektiğini söyleyen Şi, PLA'nın ülkelerini "ulusal diriliş hedefine" taşıyacağını dile getirdi.

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  • 5 Çin'de 12 bin askerli geçit töreni düzenlendi
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    Jetler savaş pozisyonunda uçtu

    Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı.

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