Gazete Habertürk'ün haberine göre Aydın’ın Didim İlçesi’nde Bulgar sevgilisi ile tatil yaparken tutuklanan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG teröristi Joe Robinson’ın “YPG için hiç savaşmadım” savunması İngiliz Independent Gazetesi tarafından yalanlandı.

Gazete, Joe Robinson’ın eski bir İngiliz askeri olduğu ve Suriye’de YPG saflarında terör örgütü DEAŞ’a karşı savaştığı bilgisini paylaştı. Gazeteye göre Robinson, 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan’da bulunmuştu.

‘ÇATIŞMADIM’ DEMİŞTİ

2015 yılında terörizm suçlamasıyla İngiltere’de gözaltına alınan Robinson, gözaltına alınmadan önce ise Suriye’de terör örgütü YPG saflarında terör örgütü DEAŞ’a karşı yer almıştı. Joe Robinson, 26 Temmuz’da Didim’de kız arkadaşı Miya Rojkan ve annesi ile birlikte gözaltına alındı. Robinson Türk polisine verdiği ifadede, "YPG’den silah eğitimi aldığım ancak hiçbir çatışmaya katılmadım" demişti.