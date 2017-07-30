ABD'nin Hawaii eyaletinin başkenti Honolulu'da meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yayaların yolda yürürken, telefonla mesajlaşması yasaklandı.

Belediye Meclisi, kararı 2 ret oyuna karşı 7 oyla onayladı. 25 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yasada, karara uymayanlar 15 ile 35 dolar arasında para cezasına çarptırılacak. Belediye Başkanı Kirk Caldwell tarafından imzalanan yasağı tekrarlayan suçlular ise 99 dolar para cezasına çarptırılacak.

Honolulu Polis Departmanı, yasayı 25 Ekim'de uygulamaya başlayacak. O zamana kadar Hpolis departmanına üç aylık bir eğitim uygulanacak ve halk için çevreye uyarı tabelaları asılacak.

Kanun sadece cep telefonu kullanıcılarını hedeflemiyor; Dizüstü bilgisayarları, dijital kameraları veya video oyunlarını kullananların da sokaktan geçerken onlara bakmamaları bekleniyor.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre 2000 ve 2011 yılları arasında 11 bin 100'den fazla kişinin karşıdan karşıya geçerken yaralandığı bildirildi.