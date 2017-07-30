İspanya'nın Barselona kentinde "Tomorrowland Unite Spain" adlı ünlü müzik festivali sırasında yangın çıktığı, yangın nedeniyle 22 bin kişinin organizasyon alanından tahliye edildiği açıklandı

Şehrin kuzeyinde bulunan Santa Coloma de Gramenet’de kurulan dev sahnenin ses sistemini bir anda alevler sararken, 22 bin kişinin izlediği organizasyonda ölen ya da yaralanan olmadı. Seyircilerden bazıları olayın şokunu atlatamazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangına havai fişeklerin sebep olduğu tahmin edilirken festival organizatörleri sahnenin kurulması için monte edilen ve çabuk ısınan maddelerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanabileceğinin altını çizdi.

— Nicole (@nicoledeans_) July 29, 2017