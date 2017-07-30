Fransa'nın Nice Cote d'Azur Havaalanı'nda İngiliz EasyJet havayolu şirketinin bir yolcusu, uçuşu 13 saat gecikince şikayet etmeye başladı. Şikayet üzerine bir havalimanı çalışanı kucağında bebeğini taşıyan yolcuya yumruk attı.

İndependent'ın haberine göre, EasyJet havayollarının uçuşunun 13 saat gecikmesi sonrası bir havaalanı çalışanı, gecikme sonrası 9 aylık bebeği için mama eksikliğinden şikayet eden bir yolcuya kucağında bebek varken yumruk attığı belirtilirken olay bir yolcunun fotoğrafını çekmesiyle basına yansıdı.

150'den fazla yolcunun 13 saat süren teknik nedenlerden dolayı Cote d'Azur havaalanında bekletilmesi üzerine başlayan olayda, dokuz aylık bebeğiyle beklerken şikayet eden yolcuya yumruk atan kişinin engellilere yardım eden Samsic şirketi çalışanı olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Luton havaalanından geç gelmesi sebebiyle aksayan uçuş akşam saatlerine doğru gerçekleşirken havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, yolculara hediye kuponlar verileceği belirtildi.