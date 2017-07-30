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Somali'de bombalı saldırı!
DÜNYA

Somali'de bombalı saldırı!

Somali'de bombalı saldırı! 6 ölü

Mogadişu'da emniyet merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:31:26 Güncelleme: 14:34:05 AA

Somali'in başkenti Mogadişu'da polis merkezi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'daki Waberi Mahallesinde yer alan emniyet merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı yolunu bağlayan Mekke-i Mükerreme Caddesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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