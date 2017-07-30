Dört Arap ülkesinden Katar'a diyalog şartı

Suudi Arabistan'ın başını çektiği dört Arap ülkesi, Katar yönetiminin terörle mücadele iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Reuters'in haberine göre Bahreyn Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinin, bazı şartları kabul etmesi halinde Doha ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, "Dört ülke, terörü ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi.