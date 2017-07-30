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Dört Arap ülkesinden Katar'a diyalog şartı
DÜNYA

Dört Arap ülkesinden Katar'a diyalog şartı

30 Temmuz 2017 Pazar, 14:51:46 Güncelleme: 15:38:40 HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'ın başını çektiği dört Arap ülkesi, Katar yönetiminin terörle mücadele iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Reuters'in haberine göre Bahreyn Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinin, bazı şartları kabul etmesi halinde Doha ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, "Dört ülke, terörü ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 32 dakika önce
    batırdılar iyice sıvazlıyorlar. kim sallar sizi artık rezil oldunuz dünyaya.
  • Misafir 41 dakika önce
    Arapların hergün bu kadar gündemde olması da iyice bir sıktı artık!!
  • Misafir 41 dakika önce
    Araplar ne ibilir mert adamlarmis megerse
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