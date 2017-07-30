Suudi Arabistan ile Katar arasında hac gerilimi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Bahreyn'de gerçekleştirilen ve Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Reuters'in haberine göre Katarlıların hac ibadetini yerine getirirken yaşadıkları sıkıntıları Birleşmiş Milletler'e taşıması üzerine Suudi Al Arabiya televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr, "Katar'ın kutsal alanları uluslararasılaştırmaya yönelik talepleri agresif ve krallığa karşı bir savaş ilanıdır. Kutsal alanların uluslararasılaştırılması üzerinde çalışan herkese cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun (NHRC), Katarlıların hac ibadetini yerine getirirken yaşadıkları sıkıntıları Birleşmiş Milletler'e taşımıştı.

NHRC tarafından BM İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Heiner Bielefeldt'e Katarlı hacıların hac ibadetini yerine getirmede karşılaştığı zorluklarla ilgili olarak gönderilen mesajda, "dini ritüellerin politize edilerek siyasi kazançlar elde etmek amacıyla kullanılmasından endişe duyulduğu" belirtildi.

Katar vatandaşlarına ibadetlerini yerine getirirken uygulanan baskıların uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği mesajda, "Suudi Arabistan, Katarlılara sadece iki hava yolu güzergâhı üzerinden ülkeye girmelerine izin verdi. Bu karar, Katar dışında ikamet eden Katarlılar için de geçerli, onların da önce Doha'ya daha sonra Suudi Arabistan'a giriş yaparak hac ibadetini yerine getirmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, bu ihlallerin, Ramazan ayında Katarlı umrecilere yönelik ihlallerin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 20 Temmuz'da Katarlı hacı ve umrecilerin ülkeye girebileceklerini duyurmuş ancak "sadece hava yolunu ve Katar Hava Yolları dışındaki şirketleri kullanma" şartını getirmişti.