Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin bu ülkedeki diplomatlarının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Putin, "Bir şeylerin değişmesi için uzun bir süre bekliyorduk. Durumun değişebileceğini umuyorduk. Ancak hiçbir şey değişmeyecek. Cevapsız bir şey bırakmayacağımızı göstermenin zamanı geldiğine karar verdim. Diğer olası tetbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya'da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755'i ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla" dedi.

Öte yandan ABD Kongresi geçtiğimiz günlerde Moskova yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki yönetimde çalışan sayısının eşitlenerek, personel sayısının 455'e düşürüleceğini bildirmişti.