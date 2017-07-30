Kolombiya'nın Caldas kentinde bulunan bir sirkte tribünün çökmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Caldas kentinde bulunan bir sirkte, gösteriye dakikalar kala tribün çöktü. Caldas İtfaiyesi Başkanı Gladys Mejia, tribünün çökmesi sonucu 37 kişinin yaralandığını, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yetkililer, çökme nedeninin henüz belirlenmediğini, konuyla ilgili inceleme çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.