Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda Suudi Arabistan basınında yer alan yalan haberler, söz konusu ülkeler tarafından krizin üretilmesinin ardından Katar devletine karşı yapılan kampanyalar çerçevesindedir. Bu durum gerçekleri çarpıtma ve Katarlı hacıların önüne engel koyma girişimidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, durumun "Krallığın üst düzey yetkililerin elinde" olduğunu gerekçe göstererek, hacıların güvenliği ve işlemlerinin kolaylığını garanti verme konusunda Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı ile iletişime geçmediği belirtildi.

İslam'ın esaslarından biri olan hac farizasını siyasileştirme çabasının üzüntüyle karşılandığı ifade edilen açıklamada bu durumun birçok Müslümanı hacdan mahrum bırakabileceği kaydedildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi Müdürü Ali Sultan el-Müseyfiri de her yıl olduğu gibi geçen mart ayında Katarlı vatandaşlar için bir ay boyunca hac kayıt idaresinin açık olduğunu ve bu süre zarfında 20 bin kişinin kayıt yaptırdığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın bakanlıkla iletişime geçmeyip bunun yanı sıra hacıların güvenliği ve işlemlerinin kolaylığına garanti vermemesi, hac organizasyonunu yapan şirketleri tedirgin etti. Özellikle son birkaç hafta içerisinde bazı Katarlı umrecilerin engel ve baskılara maruz kalması da bunu tetikledi."

NELER YAŞANMIŞTI?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da, Katar kriziyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçları için kullanmasını kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantısını Bahreyn'de gerçekleştirerek, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, Suudi Arabistan yönetiminin Katar vatandaşlarının hac ibadetlerini gerçekleştirmesi için çaba gösterdiğine değinilerek, Katar yönetiminin bunu krizin bir parçası olarak kullanmaya çalıştığı savunularak, söz konusu girişimin kınandığı belirtilmişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.