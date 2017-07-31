Suriye’nin İdlib kırsalında bulunan ÖSO birlikleri, havada uçan değişik bir kuş gördüler. Kuşun her gün sürekli aynı bölge üzerinde uçuyor olması, bölgede bulunan muhaliflerin dikkatini çekti.

Açılan ateş sonucu ölü olarak ele geçirilen kuşun üzerinde kamera ve çip olduğunu görüldü. İlk inceleme sonucunda ele geçirilen malzeme ve kuşun İsrail menşeli olduğu belirtildi.

Kanadında bulunan numara ve üzerindeki kamera sebebiyle korunduğu ve izlendiği anlaşılan kuşun kızıl akbaba olduğu anlaşılırken kuşun kim tarafından ne için bölgeye gönderildiği ve bölgede başka olup olmadığı araştırılıyor.