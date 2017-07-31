İran'ın kuzey batısında yer alan Zencan kentindeki sinemaya asılan bir film afişi, kentte yanlış anlaşılmalara neden oldu.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kentteki tek sinema salonu olan Sinema Bahman, "İşçiler Aranıyor" isimli filmin gösterimi için salonun girişine filmin posterini astı.

İran toplumundaki sınıfsal bölünmeleri başkent Tahran'a seyahat eden 3 adamın gözünde anlatan filmin afişini iş ilanı zanneden birçok kişi sinemaya gelerek çalışmak istediklerini söyledi.

Ancak sinema sahibi Parviz Azadi bu iddiaları reddetti. ILNA Haber Ajansı'na konuşan Azadi, sinemaya iş aramak için gelenler olduğunu ancak film gösterime girmeden önce sinemada iş aramaya gelenler olduğunu söyledi ve bunun film afişiyle alakalı olmayabileceğini belirtti.

İranlı muhafazakar sosyal medya kullanıcıları, olay üzerinden reformcu Ruhani hükümetine alaycı eleştiriler yönelterek işsizlik oranlarını eleştirdi. İşsizlikle mücadele eden İran'da, işsizlik oranı yüzde 12.6 olarak biliniyor ve yaklaşık 3.3 milyon kişinin işsiz olduğu tahmin ediliyor.