İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Irak Savaşı ile ilgili olarak dönemin başbakanı Tony Blair hakkında dava açılması talebini reddetti.

Dava talebinde bulunan eski Irak Genelkurmay Başkanı General Abdül Wahid Şanan el Rabat, Blair'in Irak'ın işgal edilmesinde saldırı suçu işlediğini öne sürmüştü. Iraklı general, Blair'in yanısıra dönemin Dışişleri Bakanı Jack Straw ve başsavcı Lord Goldsmith hakkında da dava açılmasını talep etmişti.

Mahkeme, İngiliz yasalarında 'saldırı' gibi bir suç bulunmadığını belirtti. 'Saldırı suçu' uluslararası hukukta bulunuyor ve 2. Dünya Savaşı sonrası Nazilerin yargılandığı suçların başında geliyordu.

ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alan İngiltere 2003 yılında, Saddam Hüseyin'i devirmek için Irak'ı işgal eden kuvvetlerden biriydi. O dönem, ABD Başkanı George Bush ve İngiltere Başbakanı Tony Blair, Saddam'ın elinde kitle imha silahları olduğunu söylemiş ancak bu iddialar hiçbir zaman kanıtlanamamıştı.