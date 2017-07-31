ABD'deki Nevada Çölü'nde yapılan kazılar sonucunda büyük beyaz köpek balığı gibi beslenen 250 milyon yıllık fosil bulundu.

"Deniz canavarı" olarak adlandırılan canlının üç sıra keskin dişlere sahip olduğu açıklanırken araştırmayı yürüten Paleontolog Dr Carlo Romano tarafından yapılan açıklamada, bulunan canlının büyük beyaz köpek balığı gibi hızla yüzüp avını keskin dişleriyle parçalayıp beslendiği belirtildi.

Yapılan kemik tespitine göre 250 milyon yıllık olduğu belirtilen canlının cinsinin soyu tükenmiş olan "Birgeria americana" olduğu belirtildi.

Fosilin, 250 milyon yıl önce Dünya'daki en kurak yerlerden biri olan Ölüm Vadisi'nde sıcak bir okyanus varken yaşadığı tahmin ediliyor.

Paleontologlar tarafından 1 milyon yıl önce tamamen soylarının tükendiği belirtilen "Birgeria americana" cinsi balıkların acımasız yapıları ve yaklaşık 26 santimetrelik çeneleriyle avlarını rahatça yutabildikleri tahmin ediliyor.

Dr Romano yaptığı açıklamada, "Nevada'nın doğusundaki Elko County bölgesindeki şaşırtıcı bulgu, şimdiye kadar ABD'de keşfedilen ve tamamıyla korunmuş omurgalı kalıntılarından en iyisi" şeklinde konuştu.