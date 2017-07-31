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DÜNYA

Wikileaks, Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin 20 binden fazla e-posta yayınladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin 20 binden fazla doğrulanmış elektronik posta Wikileaks tarafından yayınlandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:11:13 Güncelleme: 16:17:01 HABERTURK.COM

Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 20 binden fazla doğrulanmış e-postayı yayınladı.

Wikileaks'in internet sitesi üzerinden içerisinde arama yapılabilen bir form üzerinden yayınlanan elektronik postaların Mart 2009-Nisan 2017 arası dönemi kapsadığı belirtilirken, ele geçirilen 71.848 e-postadan, 21.075'inin doğrulandığı belirtildi.

Fransa'da Macron'un oyların yüzde 66'sını alarak kazandığı seçimlerden kısa bir süre önce, Macron'un kampanyasına siber saldırı düzenlendiği açıklanmış ancak Fransız araştırmacılar saldırıda Rus izine rastlamadıklarını belirtmişlerdi.

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