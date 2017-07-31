Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 20 binden fazla doğrulanmış e-postayı yayınladı.
Wikileaks'in internet sitesi üzerinden içerisinde arama yapılabilen bir form üzerinden yayınlanan elektronik postaların Mart 2009-Nisan 2017 arası dönemi kapsadığı belirtilirken, ele geçirilen 71.848 e-postadan, 21.075'inin doğrulandığı belirtildi.
Fransa'da Macron'un oyların yüzde 66'sını alarak kazandığı seçimlerden kısa bir süre önce, Macron'un kampanyasına siber saldırı düzenlendiği açıklanmış ancak Fransız araştırmacılar saldırıda Rus izine rastlamadıklarını belirtmişlerdi.
— WikiLeaks (@wikileaks) July 31, 2017
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