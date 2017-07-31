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Yunanistan'ın Kalivia bölgesinde büyük yangın

Yunanistan Attika'nın yazlık yerlerinden olan Kalivia bölgesinde yangın çıktı

01 Ağustos 2017 Salı, 01:39:21 Güncelleme: 01:43:06 DHA

DHA'nın haberine göre şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla büyüyen yangın kırsal bölgede maki bitki örtüsü yakarak, evlerin bulunduğu bölgeye hızla yaklaşıyor. Ulaşılması zor olan bölgede şu anda 80 itfaiyeci, 30 itfaiye aracı, 11 gönüllü aracı ve 14 belediye aracı bulunmakta. Güneş batana kadar 5 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. 

Evlerin bulunduğu Saronida bölgesinin Belediye Başkanı K. Sofronis yangının evlere yaklaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını, ancak gecenin çok zor olacağını söyledi.

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