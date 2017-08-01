Çavuşoğlu: Bizim ayrı düşmemiz, İslam düşmanlarını sevindirir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa gündemiyle olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satırbaşları:

"Filistinli kardeşlerimizin bu mücadelede bir araya gelmesi, iç uzlaşı bakımından oldukça önemlidir. İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsinler, Filistinlilerle kucaklaşsınlar. Bu vesileyle ecdadımızı da yad etmek istiyoruz. Filistinli Hristiyan Kudüslülerin sergilediği dayanışmayı da takdir ediyoruz.

Şunu asla unutmamalıyız. Bizim ayrı düşmemiz, İslam düşmanlarını sevindirir. Mücadelemizi uluslararası platformlarda daha iyi bir şekilde sergilemeliyiz. İki devletli çözüm esastır. Barış sürecinin canlandırılmasını destekliyoruz. Ancak hukuk ve hakkaniyet olmadan kalıcı barış sağlanamaz. Milyonlarca Filistinliye kuru sözlerle değil, eylemlerimizle destek olalım. 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti hayata geçmelidir. Harem-i Şerif'e hiçbir yasak ve sınırlama kabul edilemez. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunun takipçisi olacağız. Bu büyük mücadelede Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız."