Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Mahkeme binası içerisinde en az 20 el ateş edildiği belirtildi.
Rus ajansı RIA Novosti'nin haberinde, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülen duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Haberde, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, emniyet güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve mahkeme binasının boşaltıldığı belirtildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin "Bandi GTA" üyesi olduğu ifade edilen haberde, 5 saldırganın hepsinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
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YORUMLAR 2
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Misafir 52 dakika öncedünyanın gidişi kötü00
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Misafir 60 dakika önce1/500