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John Snow
DÜNYA

Game of Thrones 7. sezon bölümleri sızdırıldı

Game of Thrones'un 7. sezon bölümlerinin tümünün sızdırıldığı bilgisi HBO tarafından duyuruldu.

01 Ağustos 2017 Salı, 15:34:40 Güncelleme: 15:38:58 HABERTURK.COM

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un 7. sezon bölümlerinin de bulunduğu 1.5 TB'lık veri hacklendi. Yapımcı firma HBO, yaşanan durumun onayladı.

HBO, tüm çalışanlarına duruma yönelik bir mail atarak; "Şirketimize yönelik bir siber saldırı meydana geldi. Bu tarz saldırılar açıkça rahatsız edicidir. Kıdemli yöneticilerimiz, olağanüstü teknoloji ekibi ve dış uzmanlarla birlikte çıkarlarımızı korumak için sürekli çalışıyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız her problemde olduğu gibi, bu konuda da başarılı olacağımıza şüphemiz yok." dedi.

Ancak şimdilik, dizinin tüm bölümlerinin ele geçirilip geçirilmediği bilinmiyor.

  • Game of Thrones
  • John Snow
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2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
    internete para diziye filime para ne olacak bu iş
Kalan karakter : 2000
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