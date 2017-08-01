Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un 7. sezon bölümlerinin de bulunduğu 1.5 TB'lık veri hacklendi. Yapımcı firma HBO, yaşanan durumun onayladı.

HBO, tüm çalışanlarına duruma yönelik bir mail atarak; "Şirketimize yönelik bir siber saldırı meydana geldi. Bu tarz saldırılar açıkça rahatsız edicidir. Kıdemli yöneticilerimiz, olağanüstü teknoloji ekibi ve dış uzmanlarla birlikte çıkarlarımızı korumak için sürekli çalışıyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız her problemde olduğu gibi, bu konuda da başarılı olacağımıza şüphemiz yok." dedi.

Ancak şimdilik, dizinin tüm bölümlerinin ele geçirilip geçirilmediği bilinmiyor.

Game of Thrones

John Snow