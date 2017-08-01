BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'daki muhalif liderden Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın tekrar gözaltına alınmasından derin endişe duyuyorum. Venezuela hükümetine, ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınanları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki muhalif liderin "keyfi" olarak gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, Hüseyin, geçen hafta sonu ülkedeki gösteriler sırasında 10 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ve hükümetin bu ölümlerin nedenini bağımsız ve hızlı şekilde araştırması gerektiğini vurguladı.

Hükümete aşırı güç kullanmama uyarısında bulunan Hüseyin, tüm taraflara şiddette başvurmama çağrısı yaptı.

Ülkede, 2014'teki hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan hapis cezasına çarptırılan ancak daha sonra cezası ev hapsine çevrilen muhalif liderler Leopoldo Lopez'in yanı sıra eski Caracas Belediye Başkanı Antonio Ledezma gözaltına alınmıştı.

Lopez'in çarptırıldığı 14 yıl hapis cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma da iktidarı devirmeye çalışmaktan 2015'te ev hapsine mahkum edilmişti.

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