Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Rusya açıklamasını oğluna Trump'ın dikte ettirdiği iddialarına ilişkin, "Kesinlikle dikte etmedi, ancak bir fikir önerdi, herhangi bir babanın yapacağı gibi bir öneride bulundu" dedi.



İHA'nın haberine göre, Sanders, Trump Jr'ın evlat edinme politikası konuştuklarını belirttiği açıklamasının doğru olduğunu ifade ederek, "Açıklanan konu doğruydu ve açıklamada herhangi bir yanlışlık yoktu" şeklinde konuştu.



Trump Jr'ın, Rus avukatla görüştüğünü kabul ederek, evlat edinme politikası konuştuklarını belirttiği açıklamasının bizzat Donald Trump tarafından hazırlandığı iddia edilmişti. İddiaya göre, Trump, oğluna, görüşmenin Rus çocuklarının Amerikalılarca evlatlık edinmesine yönelik olduğu yönünde bir açıklama yapmasını istemişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgiler elde etmek için Rus avukatla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Daha sonra elde edilen gelişmelerde, Trump Jr.'ın toplantıdan önce mail aracılığıyla bilgilendirildiği kaydedilmişti. Trump Jr ise Rus avukat ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tartışmalara son vermek amacıyla görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlamıştı.

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