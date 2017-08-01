Temmuz ayının ortalarında Senato Adalet Komitesinin onayını alan Wray, Senato genel kurulundan da 5’e karşı 95 oyla Trump tarafından görevden alınan James Comey’in yerine FBI Direktörü oldu.

Komite oturumunda kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını belirten Wray, Senatodaki FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizmişti.

Trump, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermiş, bu durum ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.

Comey ile ilgili basına yaptığı ilk açıklamada "İşini iyi yapmıyordu. Bu kadar basit." ifadesini kullanan Trump, daha sonra Twitter hesabından "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washington'daki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." açıklamasını yapmıştı.