ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington’da endişe yaratan bir rapor yayımladı. Araştırmayı yapan Amerikan Ordusu Savaş Üniversitesi’ne bağlı bir grup muvazzaf ve emekli subayın görüşleri şöyle: 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD öncülüğünde kurulan uluslararası düzen zayıflıyor, hatta yıkılıyor. Ve ABD bu düzen içerisindeki liderliğini kaybediyor. Yani Amerikan imparatorluğu çöküyor.

‘ABD, YENİ DÜZENE AYAK UYDURAMIYOR’

“Tehlikeyi bilerek: Liderlik sonrası dünya düzeninde risk analizi” ismiyle hazırlanan rapor, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD ordusundan üst düzey isimlere danışılarak, 1 yıllık araştırmanın sonucunda kaleme alındı. Rapora göre, Amerikan imparatorluğunun çökmesinde en önemli etkenlerden biri uluslararası düzenin evriliyor olması. Yeni düzende dünya genelinde hemen hemen bütün devlet aygıtlarının otoritesi azalıyor. ABD tüm bu trendlerden nasibini alıyor ve yeni düzene ayak uyduramıyor.

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre rapor yeni düzeni “otoriteye direniş” olarak tanımlıyor. Buna göre ABD çıkarlarına en büyük tehdit sadece Çin ve Rusya gibi büyük rakiplerden gelmiyor. En önemli tehditlerden birisi de Arap Baharı gibi isyanlar. Araştırmacılar bu tür vakaların sadece Ortadoğu değil, tüm dünyada patlak verebileceğini ve devletlerin otoritelerini derinden sarsabileceğini düşünüyor. Araştırmada “ABD gücünü korumak için ne yapmalı?” sorusunun yanıtı da aranıyor. Öneriler şöyle sıralanıyor: Daha fazla istihbarat faaliyeti, algıların stratejik olarak manipüle edilmesi yani propaganda, psikolojik savaş ve daha fazla askeri yayılmacılık. Ayrıca ABD ordusu yeni gelişen düzene karşı daha esnek olmalı ve hacmini genişletmeli.

PENTAGON: S-400’LER İÇİN ENDİŞELİYİZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği S-400’ler nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi. Davis, “Bu alımların NATO hava savunma sistemleriyle uyumsuzluğu endişe oluşturuyor” dedi.

‘RAKKA’DA TEK ORTAĞIMIZ SDG’

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, “Rakka’da sadece Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile hareket ediyoruz. Suriye rejiminin yardımına ihtiyacımız yok ve hiçbir yardım istemiyoruz” dedi. Sözcü, Rusya’yla çatışmasızlık bölgeleri dışında aktif bir koordinasyon içinde olmadıklarını da ekledi. Bu arada Reuters’a açıklama yapan SDG’li bir asker, Rakka’nın güney mahallelerinin tam kontrolünü ele geçirmek üzere olduklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, SDG’nin Rakka’nın yarısını ele geçirdiğini belirtmişti.