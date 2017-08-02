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Prenses Diana belgeseli
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Çok gizli konuşmaları basında!

Prenses Diana belgeseli İngiltere'yi karıştırdı

Prenses Diana'nın evliliği hakkındaki gizli konuşmaları İngiltere'yi karıştırdı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:48:11 Güncelleme: 11:25:16 HABERTURK.COM

Sırlarla dolu talihsiz ölümü tartışma konusu olan Prenses Diana'nın ölümünden önce çekilen belgeselinin İngiliz kanalında yayınlanacak olması tartışma yarattı.

Evliliğinden, Prens Charles ile olan cinsel yaşamına, Dodi Al-Fayed ile ilişkisinden gençliğinde uğruna kraliyet ailesinden ayrılmayı düşündüğü ilişkisine kadar tüm sırların anlatıldığı belgesel, Pazar günü yayınlanacak.

Prens Charles'ın 19 yaşındayken kendisiyle ilgilenmesinden hoşlanan Diana, evliliğin bu durumu sarstığını söylüyor. Evliliklerinde üç haftada bir defa birlikte olduklarını, çocuklarının 8 yaşında olmasından yola çıkarak bunun da 6-7 yıl önce olduğunu belirtiyor. Kraliçe Elizabeth'ten evliliklerini kurtarmak için yardım istediği, Kraliçe'nin "Ne yapmalısın bilmiyorum. Charless umutsuz vaka." dediği kaydediliyor.

Prenses Diana'nın bu görüntüleri 1992-93 yıllarında Kensington Sarayı'nda güzel konuşma koçu Peter Settelen tarafından kaydedildi. Settelen'in avukatı konuya dair tüm kayıtların gizli tutulduğunu ancak yargı mücadelesi sırasında gizliliğin kaldırılmak
zorunda kaldığını belirtti. "Peter, Diana'nın günah çıkardığı biri, doktoru, terapisti ya da avukatı değildi. Evliliğinde sorunlar olduğu tüm dünya tarafından apaçık bilinen bir gerçek."

  • Prenses Diana
  • Lady Diana
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