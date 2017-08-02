130 milyondan daha uzun süredir var olan çiçek türlerinin nasıl türediği uzun zamandır gizemini korumaktaydı. Bu bilmecenin önemli bir parçasını çözen araştırma yapıldı. Bütün çiçeklerin, 140 milyon yıl önce yaşayan bir çiçek türünden ortaya çıktığı

vurgulandı.

Yaşayan bitki türlerinin %90'ının tek ya da çift cinsiyetli olmasından dolayı, çiçeklerin atasının hangi türden olduğu merak konusuydu. 792 çiçek türü, taç ve çanak yaprakları incelenerek, ilk çiçek türünün neye benzediği araştırıldı. Araştırma, çiçeklerin atasının her iki cinsiyete de sahip olduğunu ortaya koydu. Çiçeğin görüntüsü ise Monet tablolarına benzetiliyor.

Paris Sud Üniversitesi biyoloğu Herve Sauquet; "Çiçeklerin kökeninin neye dayandığına dair hiçbir bilgi mevcut değildi, ancak günümüz dünyasındaki bitkilerin ortaya çıkmasında, ekolojik sistemdeki rolleri hakkında çok önemli bir bilgi edinmiş olduk." dedi.

Araştırmaların gerçekliğini ise fosil kalıntıları ortaya koyacak.