Ürdün meclisi, tecavüzcülerin kurbanlarıyla evlenmesi durumunda cezadan kurtulmalarına neden olan kanunu kaldırdı.

Ürdün parlamentosunda bugün yapılan oylama sonucunda, tecavüz zanlılarının kurbanları ile evlenmeleri ve en az 3 yıl evliliği sürdürmeleri durumunda beraat etmelerini sağlayan, 308 numaralı kanun yürürlükten kalktı.

Oylama, ülkede ve uluslararası kamuoyunda, kadın hakları adına "tarihi bir olay" olarak nitelendiriliyor. Aktivistler benzer kanunlar uygulayan diğer Ortadoğu ülkelerine de, bu kanunları kaldırma çağrısında bulunuyor.

LÜBNAN DA OYLAMAYA GİDİYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu oylamayı "hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve kadına karşı şiddetin cezasız kalmasını engellemek adına olumlu bir adım" olarak niteledi. Örgüt ayrıca, benzer bir oylama yapmayı planlayan Lübnan meclisine de bu konuda desteğini belirtti.

Tartışmalı yasa, kadınların "namusunu" koruduğunu iddia eden kesimlerle, en temel insan hakkına aykırı olduğunu belirten kesimler arasında, onlarca yıldır ülke çapında kutuplaşmaya neden olmuştu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren yüzlerce aktivist, yasanın kaldırılması için bugün Ürdün meclisi önünde oturma eylemi yapmıştı.