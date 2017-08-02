İngiltere'de 8 metre yüksekliğinde, suç işlenmiş 100.000 bıçaktan yapılan dev 'Bıçak Meleği' heykeli oldukça ilgi çekti.

Heykeltraş Alfie Radley 2 yıl uğraşarak yaptığı heykelinde kullandığı bıçakları,'Bıçağını Teslim Et ve Bir Hayat Kurtar' kuruluşu ve polislerin yardımıyla toplayarak ülke çapındaki şiddete dikkat çekmek istedi.

Bu heykelin bir diğer özelliği ise, bıçakların üzerinde bıçakla yaralanan ya da ölenlerin isimlerinin yazıyor oluşu...

Biyolojik materyal kabul edilen her bıçağın temizlenmesinin yanı sıra, her bir bıçak, başka bir yaralanmaya yol açmadığından emin olmak için yeterince köreltildi.

Alfie Radley

Bıçak Meleği

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