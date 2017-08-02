Bangladeş'in Dakka kentinde 22 yaşındaki Risila Binte isimli bir kadın, kocasıyla yaptığı görüntülü konuşma sırasında kendini asarak intihar etti. Olayın ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

4 yaşında bir kız çocuğu olan genç kadının ölümü sırasında küçük kızının, dedesinin yanında olduğu bilgisi verildi.

Dakka polisinin yaptığı açıklamaya göre 2012 yılından bu yana mankenlik yapan Binte'nin evliliğiyle ilgili sorunları olduğunu ve bu nedenle intihar ettiği tahmin ediliyor.