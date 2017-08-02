Eylül 2015'ten bu yana Suriye'de askeri olarak rejime destek veren Rusya'nın ülkede verdiği kayıplar artıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı 2017 yılında şimdiye kadar 10 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklasa da Reuters, hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına dayandırdığı tahminlerine göre Suriye'de hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısının en az 40 olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberinde, Rusya'nın yaşadığı kayıpların birden fazla kişi üzerinden doğrulandığı belirtildi. Haberde, yaklaşan seçimler nedeniyle Suriye'deki kayıpların ülkede hassas konulardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Rusya, Suriye operasyonuna başlamadan 3 ay önce çıkarılan kararnameyle askeri kayıpların devlet sırrı sayılmasına karar vermişti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN JET YANIT

Reuters'ın 'özel' koduyla yayınladığı haber Rusya'da da büyük yankı yarattı.

Haberle ilgili bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, haberi 'baştan sona yalan' olarak niteledi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov açıklamasında, "Bu Reuters'ın, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü operasyonu itibarsızlaştırmak için yaptığı ilk girişim değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın askeri kayıpları konusunda Reuters'a değil Savunma Bakanlığı'na inanılması gerektiğini söyleyen Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov ise, Suriye'de ölen bazı Rusların rejimin saflarında savaşan gönüllüler olabileceğini ve Rusya devleti ile bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.