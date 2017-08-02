Dünya, sahipleri tarafından verilen ya da başıboş bırakılan köpeklerle dolu. Köpeklerin çoğu kendilerine bir yer

bulabilse de, ne yazık ki hepsi o kadar şanslı olmuyor. Yeterli zaman ve kaynak olmadığından, genellikle uyutulma

yoluna gidiliyor.

Bu durumun farkında olan ve üzülenlerden biri de Teksaslı hayvansever Tracy Whyatt... Sevilmediği için bırakılan köpek haberlerini duymaktan, görmekten bıkan Tracy, bir şeyler yapmaya karar vererek, eşi Scott ile birlikte Teksas bölgesindeki bu ölüm barınaklarına gitmeye başladı. Uyutularak öldürülen köpeklere tüm şehirde kalabilecekleri evler bulmaya başladılar.

'Tracy'nin Köpekleri' adında bir şirket kurarak, buraya kurtarabildikleri köpekleri getirmeye başladılar. Yaklaşık 3700 tane köpek, Tracy ve Scott sayesinde kendilerine yeni sahipler ve evler buldu.

Bu barınaktan köpek sahiplenen bir hayvanseverin Tracy'nin köpeklerinin yer aldığı videoya yorumu ise herkesi duygulandırdı: "Videoyu görünce mutluluktan ağladım. Aynı gün içinde bu kadar köpeğin sahiplendirildiğini görmemiştim. Köpeklerin yüzünde sonunda bir eve ve aileye sahip olmalarının mutluluğu vardı. Siz olmasaydınız bu köpeklere ne olacağını düşünemiyorum bile. Bu, şimdiye kadar gördüğüm en dokunaklı şey."

Tracy Whyatt

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