Kadın ve erkekler için üç yıl askerliğin zorunlu olduğu ülkede yüzlerce İsrailli, askerliği reddettiği için yargılanarak hapse atılıyor.

İsrail'in işgal politikalarını tasvip etmedikleri için askere gitmeyi reddeden İsrail vatandaşlarına destek vermek amacıyla kurulan Mesarvot isimli sivil toplum örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Natanya şehrinde yaşayan Noa Gur Golan'ın (19) geçen ay aldığı 14 gün hapis cezasının ardından askeri mahkemede tekrar yargılandığı ve dün 30 gün daha hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada Golan'ın hapis cezasını tamamladıktan sonra askere alınmayı reddetmeye devam etmesi halinde yeniden yargılanarak ek hapis cezalarına çarptırılmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca Golan ile aynı durumda olan yüzlerce İsraillinin daha bulunduğu ancak bunlardan pek azının bunu kamuoyuna açıklamayı seçtiği kaydedildi.

Golan, dün hapis cezasının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Askere gitmeyi reddetmemin ardında yatan gerçek sebebi düşününce, bu mücadeleye devam etmek için kendimde daha fazla güç buluyorum. Benim şahsi mücadelemden daha büyük olanı ise barış, gerçek güvenlik, burada yaşayan Filistinli ve İsrailliler için özgürlük mücadelesidir. İnsanlara inanıyorum, silahlara değil. Başka bir yol olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk aylarında Tamar Alon, Tamar Zeevi ve Atalia Ben-Aba isimli üç İsrail vatandaşı, silah altına alınmayı kabul etmedikleri için yargılanarak 100'er gün hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin büyük çoğunluğu da dini bir gerekçeyle askere gitmeyi reddediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan ve nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Harediler, askere gitmeme nedenlerini "askerde Yahudi şeriatını yaşamak için uygun ortamın olmadığı" şeklinde açıklıyor.

Haredi Yahudileri, zorunlu askerliği istemedikleri için sık sık polisle karşı karşıya gelse de bu nedenle yargılanarak hapis cezası almıyor. İsrail'in işgalci politikalarına karşı çıkarak vicdani nedenlerle askere gitmeyi reddedenlerse yargılanarak mahkum ediliyor.