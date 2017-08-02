Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in 'istenmeyen adam' (persona non grata) ilan edildiğini duyurdu.

Moldova'nın özerklik ilan eden ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Moskova'ya bağlılığını belirten Transdniestria bölgesiyle ilgili olarak özel temsilcilik görevi yürüten Rogozin'in, bir Rus kanalında Moldova hükümetiyle ilgili olarak söylediklerini ardından istenmeyen adam ilan edildiği belirtildi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, Rogozin'in Moldova hükümeti hakkında karalayıcı yorumlar yaptığını belirtirken, Rusya Başbakan Yardımcısının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.