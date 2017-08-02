Portekiz'de bir uçağın plaja acil iniş yapması üzerine biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Portekiz'de bir sahile küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Lizbon yakınlarında Caparica'da kalabalık bir sahile küçük uçağın acil iniş yaptığı, sahildeki biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.