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Portekiz'de uçak plaja indi: 2 ölü

Portekiz'de uçak kumsala indi: 2 ölü

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:55:13 Güncelleme: 21:03:11 HABERTURK.COM

Portekiz'de bir uçağın plaja acil iniş yapması üzerine biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Portekiz'de bir sahile küçük uçağın acil iniş yapması sonucu sahilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Lizbon yakınlarında Caparica'da kalabalık bir sahile küçük uçağın acil iniş yaptığı, sahildeki biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 kişinin durumunun iyi olduğu ve polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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